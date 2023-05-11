Отрицать нет смысла: дочь Стоцкой невероятно похожа на Киркорова

Анастасия Стоцкая вновь спровоцировала слухи о своей личной жизни. На днях дочь артистки Вера отпраздновала свое шестилетие. Певица поделилась этой радостью с поклонниками, что и вызвало новую порцию пересудов и домыслов.

В социальных сетях звезда опубликовала фотографию именинницы. Внешность крохи взбудоражила публику. Отрицать нет смысла: Вера невероятно похожа на Филиппа Киркорова.

Между тем отцом крохи является вовсе не поп-король отечественной эстрады, а бывший муж Стоцкой — бизнесмен Сергей Абгарян. Что же касается Киркорова, то с ним у артистки был страстный, но непродолжительный роман.

До свадьбы у коллег по цеху не дошло, но интернет-пользователи полагают, что дело тут нечисто. К слову, на Филиппа Бедросовича похожа не только дочь Стоцкой, но и ее старший сын Александр.

Разговоры на столь щепетильную тему исполнительница не игнорирует. Ранее она призналась, что ее дети действительно растут копиями Киркорова. Звезда объяснила это тем, что у нее с бывшим возлюбленным есть особая кармическая связь.