Отрицать нет смысла: дочь Сергея Бодрова выбрала в мужья «копию» отца

Ольга Бодрова родилась в творческой семье. Ее отец Сергей Бодров, известный по фильмам «Брат» и «Брат 2», был актером и режиссером. Мать Светлана Михайловна работала постановщиком на телевидении. Ольга тоже связала свою жизнь с кино и стала актрисой.

Бодрова окончила ГИТИС, после чего начала появляться в фильмах. Ольгу можно увидеть в картинах «Конец света», «Страсти по Матвею», «Велга», а за роль в ленте «Море волнуется раз» актриса получила приз на фестивале «Кинотавр».

Дочь экранного Данилы Багрова успевает не только строить карьеру, но и успешно реализует себя как жена и мать. В 2020 году Ольга вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова, а весной этого года супруги стали родителями — в их семье появилась дочка Люба.

Многие обратили внимание, что наследница Бодрова выбрала мужа с именем как у ее отца. Зять Сергея является его тезкой, а его фамилия очень созвучна с фамилией жены. Актер бы точно одобрил такой выбор, ведь дочь вышла замуж за его частичную копию.

К сожалению, Бодрова нет в живых уже больше 20 лет. Ему не было суждено увидеть, как выросли его дети.