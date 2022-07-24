Отрицать бесполезно: раскрыта постыдная тайна Кадышевой

Надежда Кадышева уверенно заявляла прессе и поклонникам, что никогда не обращалась ни к пластической хирургии, ни к радикальным косметологическим процедурам, однако специалист подверг ее слова сомнению.

Пластический хирург Владимир Плахотин по фото певицы разглядел множество различных манипуляций с внешностью. Самой явной операцией он посчитал платизмопластику — подтяжку шейных мышц и омоложение кожи. Кроме того, считает эксперт, Надежда Никитична убрала брыли, изменила форму нижних век, подняла скулы и колола ботокс в лоб.

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Хирурги и косметологи поработали над подбородком Кадышевой, форму которого изменили с помощью внушительного объема геля, а также провели контурную пластику носогубных складок.

«В целом, результат артистки мне очень нравится: звезда побывала в руках хороших специалистов», — цитирует специалиста издание Life .

Плахотин отметил, что в коррекции внешности ничего зазорного не видит, особенно, если речь идет об артистках, которые в том числе «работают лицом».