«Отрезали голову» за грех: в чем каялась хорошая девочка Лида из «Операции "Ы"»

После роли в комедии «Операция „Ы“» Наталья Селезнева получила известность во всем СССР. В 1960-х исполнительницу роли девочки Лиды считали одной из самых красивых актрис в кино. Наталья осознавала свою привлекательность и не стеснялась ей пользоваться. 22-летней актрисе без труда удалось увести из семьи режиссера Владимира Андреева, хотя он женился всего за месяц до этого. Мужчина просто не смог перечить обаятельной Селезневой.

Однако Наталью мучили угрызения совести: она понимала, что совершила грех, разбив чужую семью. И, как считает актриса, за эту ошибку ее сполна наказала судьба. Спустя несколько лет после свадьбы с Андреевым она серьезно заболела — ей пришлось делать трудную операцию на щитовидной железе через надрезы на шее.

«Мне просто отрезали голову, а после ее вновь пришили», — говорила актриса в программе «Судьба человека».

Медики считали, что Наталья больше не сможет говорить и полноценно пользоваться голосовыми связками. У актрисы ушло много времени на реабилитацию, она разрабатывала голос игрой на губной гармошке.