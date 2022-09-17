Отрекся от семьи и любви неспроста: жуткий и печальный секрет главного врага Шурика Феди-тунеядца узнали все

Актер был настоящим героем, но так и не обрел личного счастья.

Алексея Смирнова зрители знают в первую очередь как комедийного актера – тунеядец Федя из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», бандит Сметана в картине «Свадьба в Малиновке».

Особняком в фильмографии актера стоит драма о летчиках «В бой идут одни „старики“», ведь в ней Смирнов не играл – он и сам прошел войну. Со съемок фильма Алексея Смирнова однажды забрали на скорой – так тяжело ему было вспоминать о военных днях. О неизвестной странице биографии Смирнова рассказали в Дзен-канале «Культурология».

В 20 лет Алексей Смирнов окончил театральную студию в Ленинграде, и его призвали в армию.

Меньше чем через год после начала службы началась война – и актер поехал на фронт. Он дошел бы до самого Берлина, если бы не проклятое ранение. Рядом со Смирновым разорвался снаряд – бойцу сильно повредило брюшную полость и половые органы. Врачи были неутешительны: они честно сказали, что отцом Алексею Смирнову не быть.

Дома актера ждала невеста, но он решил не мучить любимую женщину браком с «контуженным».

Смирнов даже не сообщил девушке о своем приезде – вскоре обиженная невеста вышла замуж за другого. Об истинной причине разрыва с женихом она узнала лишь через много лет.

Единственной женщиной, которая была рядом с актером, стала его мама-инвалид. Сын трогательно ухаживал за ней и так не на ком и не женился. Алексей Смирнов мечтал о детях и даже хотел усыновить мальчика с врожденным пороком сердца, но сделать это актеру так и не дали.