Отрекся от фамилии отца: вот кем на самом деле оказался Александр Михайлов из фильма «Любовь и голуби»

В молодости он был еще тем сорванцом.

Александр Михайлов заслужил любовь зрителей благодаря главной роли в культовой мелодраме «Любовь и голуби». Ошеломительный успех картины принес актеру еще много интересных предложений о съемках и навсегда вписал его имя в историю отечественного кинематографа.

Впрочем, если бы не вспыльчивый характер мужчины, то его знали бы под другой фамилией. При рождении он был Барановым и оставался таким до 14 лет. Однако в подростковом возрасте он руководствовался лишь своими желаниями, и в какой-то момент решил стать Михайловым.

Внезапно взяв девичью фамилию матери, он показал, что может действовать на эмоциях и не думать о чувствах близких ему людей.

Трудно представить, что переживал отец будущего артиста в тот момент.

Как бы то ни было, Александр Яковлевич стал известен на весь Союз и сыграл в кино более 70 ролей, а в титрах напротив имени актера всегда была указана девичья фамилия его матери.