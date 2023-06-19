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Отреклась от СССР и наград: что стало с великой гимнасткой вдали от ненавистной родины

19 июня 2023 11:00
Отреклась от СССР и наград: что стало с великой гимнасткой вдали от ненавистной родины

Ее трюки уже никто не исполнит.

Наравне с советскими фигуристами и хоккеистами во всем мире восхищались отечественными гимнастками. И одной из самых ярких представительниц этого вида спорта стала Ольга Корбут.

Ее зрелищные выступления на брусьях завораживали даже самых равнодушных зрителей. Казалось, что все движения даются девушке с невероятной легкостью, хотя в реальности она прикладывала значимые усилия. В итоге трудолюбие и целеустремленность гимнастки принесли свои плоды, и в честь нее даже назвали элемент. Сегодня «петля Корбут» считается самым опасным трюком, который запрещено исполнять.

Отреклась от СССР и наград: что стало с великой гимнасткой вдали от ненавистной родины

В советское время спортсменкой гордился весь Союз. Но народная любовь не убедила ее остаться в стране. Ольга мечтала переехать в США и ради этого готова была отречься от родины. В Америке бывшая звезда гимнастики стала тренером и смогла устроить свою личную жизнь. Похоже, что смена локации полностью изменила мировоззрение Корбут: она продала все свои олимпийские медали, а также костюмы. Теперь ее победы и достижения стали пеплом, о котором практически не вспоминают.

Фото: кадры из телепередачи «Пусть говорят»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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