Отреклась от СССР и наград: что стало с великой гимнасткой вдали от ненавистной родины

Наравне с советскими фигуристами и хоккеистами во всем мире восхищались отечественными гимнастками. И одной из самых ярких представительниц этого вида спорта стала Ольга Корбут.

Ее зрелищные выступления на брусьях завораживали даже самых равнодушных зрителей. Казалось, что все движения даются девушке с невероятной легкостью, хотя в реальности она прикладывала значимые усилия. В итоге трудолюбие и целеустремленность гимнастки принесли свои плоды, и в честь нее даже назвали элемент. Сегодня «петля Корбут» считается самым опасным трюком, который запрещено исполнять.

В советское время спортсменкой гордился весь Союз. Но народная любовь не убедила ее остаться в стране. Ольга мечтала переехать в США и ради этого готова была отречься от родины. В Америке бывшая звезда гимнастики стала тренером и смогла устроить свою личную жизнь. Похоже, что смена локации полностью изменила мировоззрение Корбут: она продала все свои олимпийские медали, а также костюмы. Теперь ее победы и достижения стали пеплом, о котором практически не вспоминают.