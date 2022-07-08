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Отредактировала до неузнаваемости: осрамившуюся Бузову выставили на посмешище

8 июля 2022 11:45
Отредактировала до неузнаваемости: осрамившуюся Бузову выставили на посмешище

Певица опубликовала откровенный кадр в соцсетях.

Ольга Бузова решила похвастаться фигурой перед подписчиками. В соцсетях она опубликовала очень откровенное фото. На снимке Бузова сидит на кровати в одном нижнем белье, а в руках держит кружку и мобильный телефон. Обнаженные части тела Ольга прикрывает руками.

Несмотря на отсутствие одежды, заметно, что певица позаботилась и о макияже, и об укладке. А хейтеры артистки увидели и следы ретуши в кадре, подчеркнув, что Бузова отредактировала себя до неузнаваемости.

Отредактировала до неузнаваемости: осрамившуюся Бузову выставили на посмешище

Комментаторы заметили, что волосы Ольги на снимке словно погружены в чашку, а вытянутая в сторону нога приобрела странные очертания, мало похожие на естественную форму. Фолловеры предположили, что она увлеклась удлинением локонов и фигуры в фоторедакторе, чем только выставила себя на посмешище.

«Отфотошопленное фото», «Как нога странно обработана, куда-то делся один палец», «Лютый фотошоп», «Зачем так сильно ретушировать?», «Вообще не признала Олю», — сообщили подписчики.

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Фото: Globallookpress.com, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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