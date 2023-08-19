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Отрастил усы и «сдулся»: как сейчас выглядит самый известный актер-качок России

19 августа 2023 07:45
Отрастил усы и «сдулся»: как сейчас выглядит самый известный актер-качок России

Поклонники не узнают своего любимца на новых фото.

Актер Роман Курцын известен по ролям в сериале «Мент в законе» и фильме «Чемпион». Зрители знают его как брутального качка с яркими голубыми глазами. Но от привычной внешности артиста остался только пронзительный взгляд. На новых фотографиях в соцсетях перед фанатами предстает усатый мужчина средних лет без внушительной мускулатуры, зато с глубокими морщинами на лбу.

Роману 38 лет, но до недавнего времени ему давали не больше 30. Изменив имидж, Курцын стал выглядеть на свой возраст. Поклонники и особенно поклонницы актера были поражены: куда делся тот красавчик, которого они видели на экранах еще пару лет назад?

Больше все подписчиков удивляет, что Роман лишился своей фирменной черты — накачанного тела.

«Роман совсем сдулся. Где мышцы?» — вопрошают они в комментариях.

С усами Курцын появляется не впервые: он регулярно отращивает их для новых ролей. И все же каждый раз поклонники бурно реагируют на перемены.

Отрастил усы и «сдулся»: как сейчас выглядит самый известный актер-качок России

«Ох уж эти усы», — поражаются в комментариях под фото.

Фото: Кадр из сериала «Фитнес», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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