Отпустил усы и сменил профессию: гляньте, как сейчас живет Борис Щербаков (фото)

Борис Щербаков считался главным секс-символом кино 80-х и 90-х. Сегодня актер отошел от своей основной профессии и все чаще проводит время в своем загородном доме. В каких условиях живет Щербаков?

Усадьба Бориса Васильевича находится на Ленинградском шоссе в поселке Рыбаки. Коттедж артиста построен из натурального дерева и сделан в стиле русской избы. Его оригинальный двухэтажный дом разительно отличается от других более современных построек, расположенных в округе.

Щербаков давно мечтал об уютном и тихом месте, где мог бы отдохнуть от городской суеты. Здесь потрясающая природа: лес, живописное озеро и разнообразная живность. Сам дом сделан из карельской сосны. Интерьером лично занималась супруга Щербакова Татьяна. Внутри избы решили не выполнять отделку, чтобы оставить красоту дерева.

Жизнь в особняке изменила интересы актера. Он с головой ушел в новое хобби — резьбу по дереву. И, стоит признать, это выходит у него замечательно. Также Борис Васильевич сменил и имидж — он отпустил усы. Но, по словам преданных поклонниц артиста, они ему совершенно не идут. Свой уникальный дом чета Щербаковых продемонстрировала ведущим YouTube-канала «Дом моей мечты ».