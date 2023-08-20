Отпускное фото Лазарева с детьми вызвало бурю в Сети: внимание на ноги

Сергей Лазарев отправился в отпуск со своими детьми. Музыкант поделился в соцсетях фотографиями из Бангкока. Но бурную реакцию подписчиков вызвали вовсе не местные красоты, и даже не умилительные малыши. Все дело в отличном вкусе молодого отца.

Певец решил отправиться с детьми в красивейшие места Таиланда — храм Изумрудного Будды и Большой Королевский дворец. В окружении местных достопримечательностей он фотографировался с восьмилетним Никитой и пятилетней Анной.

Звездная семья выбрала наряды по погоде. На детях были светлые футболки и шорты, а сам Лазарев облачился в просторные легкие брюки с орнаментом, напоминающим знаменитые тайские узоры. Вероятно, обновку себе Сергей прикупил прямо на отдыхе. Именно этот предмет гардероба и привлек внимание поклонников. Под фото оставлены десятки восхищенных комментариев: «Штаны просто восторг», Штаны — отпад«, «Штаны классные».