Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Отпускное фото Лазарева с детьми вызвало бурю в Сети: внимание на ноги

Отпускное фото Лазарева с детьми вызвало бурю в Сети: внимание на ноги

20 августа 2023 10:45
Отпускное фото Лазарева с детьми вызвало бурю в Сети: внимание на ноги

Поклонники пришли в восторг.

Сергей Лазарев отправился в отпуск со своими детьми. Музыкант поделился в соцсетях фотографиями из Бангкока. Но бурную реакцию подписчиков вызвали вовсе не местные красоты, и даже не умилительные малыши. Все дело в отличном вкусе молодого отца.

Певец решил отправиться с детьми в красивейшие места Таиланда — храм Изумрудного Будды и Большой Королевский дворец. В окружении местных достопримечательностей он фотографировался с восьмилетним Никитой и пятилетней Анной.

Звездная семья выбрала наряды по погоде. На детях были светлые футболки и шорты, а сам Лазарев облачился в просторные легкие брюки с орнаментом, напоминающим знаменитые тайские узоры. Вероятно, обновку себе Сергей прикупил прямо на отдыхе. Именно этот предмет гардероба и привлек внимание поклонников. Под фото оставлены десятки восхищенных комментариев: «Штаны просто восторг», Штаны — отпад«, «Штаны классные».

Отпускное фото Лазарева с детьми вызвало бурю в Сети: внимание на ноги
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше