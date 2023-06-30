Отпуск звезды «Брестской крепости» обернулся трагедией: вот куда точно не стоит ехать

Актриса Вероника Никонова прославилась в 14 лет, когда сыграла в картине «Брестская крепость» режиссера Александра Котта. После звездной роли она хотела поступить в ГИТИС и продолжить актерскую карьеру, но с возрастом передумала и решила стать режиссером-документалистом.

Девушка вела активный образ жизни, много путешествовала по США и Европе, несколько лет провела на Бали. В одной из поездок Вероника встретила активиста из Беларуси Петра Маркелова, за которого в 2019 году вышла замуж.

После свадьбы молодая пара решила поехать по маршруту известного путешественника на Аляску. К сожалению, экстремальная поездка Вероники и Петра окончилась трагедией. Во время переправы через реку девушка не удержала равновесие и упала в воду. Тяжелый рюкзак утянул ее на дно. Маркелов сумел вытащить жену из воды и долгое время пытался делать ей искусственное дыхание, но было слишком поздно.

Веронике Никоновой было всего 24 года. Ее мать сообщила журналистам, что тело дочери кремировали в США.