Отпуск превратится в ад: до какого числа нельзя ехать отдыхать, даже если билеты куплены

Последние дни августа — удачное время для отпусков. Море уже давно прогрелось, а летний зной начал спадать во многих странах, из-за чего этот период особенно популярен среди путешественников. Однако астрологи уверены: далеко не во все дни стоит отправляться в долгожданную поездку.

Так, воздержаться от путешествий стоит в период с 25 августа по 10 сентября. А особенно внимательно к поездкам стоит отнестись 29 августа.

В это время, как считают эксперты, большинство из планов не осуществятся, отпуск непременно пройдет провально, а для некоторых даже закончится проблемами со здоровьем.

В целом же в последние дни августа нужно отказаться от слишком длинных и дальних путешествий. А особенно не стоит отправляться за границу. Лучше всего провести это время дома или в коротких поездках в самые знакомые и безопасные места.