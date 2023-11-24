Отправить в космос хотели Титова: Гагарину повезло из-за говорящей фамилии

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, пересекшим космическое пространство. Смелый летчик стал героем и любимцем публики не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Мало кто знает, что на выполнение ответственной миссии в космосе было двое кандидатов.

Руководство выбирало между Гагариным и Германом Титовым. Как известно, победил первый, но зато Титов полетел следом за коллегой спустя несколько месяцев. Миссия космонавта длилась более суток: на корабле «Восток-2» летчик совершил 17 оборотов вокруг земного шара. Но почему власти предпочли Юрия Алексеевича?

Не последнюю роль сыграло имя героя. Все говорило в Гагарине о том, что он настоящий русский парень. А вот Титова назвали в честь героя повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Кто в 1935 году мог догадаться о том, что вскоре в СССР немецкие имена будут не в почете.