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Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин

20 июля 2022 10:45
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин

Поклонники внимательно следят за передвижениями знаменитости.

Керем Бюрсин отправился в путешествие по Испании со звездой сериала «Как избежать наказание за убийство» Мэттом МакГорри. Как оказалось, артисты дружат уже 17 лет.

В последние месяцы Бюрсин не проявляет активность в своих социальных сетях. Актер делится с фанатами преимущественно фотографиями природы и архитектуры, но не рассказывает подробности из своей жизни. Однако его друзья и коллеги не настолько закрыты от публики. Например, МакГорри поделился комичным кадром, сделанным во время их поездки из Мадрида в Барселону.

Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин

«Не видел своего друга уже несколько лет», — подписал снимок актер.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации голливудской звезды. Многие признались, что не ожидали увидеть в социальных сетях МакГорри Бюрсина и даже не подозревали об их дружбе. Другие фанаты просто пожелали звездам приятного путешествия.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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