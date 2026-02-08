«Отправили в Израиль»: Ахеджакова со скандалом отказалась играть в комедии, собравшей миллиард – за съемки обещали квартиру

Предложение продюсеров было из тех, на которые, обычно, соглашаются сразу же.

За свою карьеру Лия Ахеджакова создала десятки ярких ролей, но один крошечный эпизод с песней о «вагончиках» в культовой комедии стал народным хитом. Поэтому, когда в середине нулевых начались съемки сиквела, продюсеры не представляли проект без ее участия.

Ахеджаковой за «Иронию судьбы: Продолжение» предложили огромный по тем временам гонорар в 50 тысяч долларов всего за два съемочных дня. По некоторым данным, в качестве бонуса обсуждалась даже квартира.

Однако актриса наотрез отказалась и даже поскандалила с коллегами. На нее оказывали беспрецедентное давление: звонили Константин Эрнст, Резо Габриадзе, Галина Волчек и даже партнеры по первому фильму.

Но чем сильнее давили (Брыльска называла ее «сволочью» на съемках!), тем упорнее Ахеджакова стояла на своем. Она принципиально не захотела участвовать в проекте, который считала ненужным.

Именно поэтому ее героиню – учительницу Надю – по сюжету «отправили в Израиль», вспоминал Тимур Бекмамбетов в интервью RG.

«Лия отказалась сниматься в нашем фильме. И ее по сценарию отправила туда подруга Татьяна».

Иронично, что именно «Ирония судьбы. Продолжение» стала первым российским фильмом, преодолевшим рубеж в миллиард рублей проката. Но для Ахеджаковой принцип оказался дороже денег. И, вероятно, квартиры.