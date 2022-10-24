Отправилась за границу ради скандала: Пугачева показала свое истинное лицо

В карьере Аллы Пугачевой были не только взлеты, но и падения. Впрочем, что для большинства — досадное поражение, для артистки не более чем закономерность. Когда в 1997 году звезда отправилась на «Евровидение», то четко понимала: победы ей не видать как собственных ушей. Вот только за границу она поехала вовсе не за первым местом.

Исполнительница, вышедшая на сцену с песней «Примадонна», посвященной Людмиле Гурченко, оказалась лишь на 15-й строчке рейтинга. Однако Алла Борисовна, которая несколько раз нарушила правила конкурса, свой проигрыш провалом не посчитала. Как оказалось, Пугачева преследовала вполне конкретную цель.

«Я надеялась на скандал там», — цитирует артистку портал «Экспресс-газета ». Пугачева отметила, что ей попросту надоело смотреть на «европейскую серость», среди которой она так и не нашла себе достойного соперника. По словам знаменитости, ей было важно оказаться в центре всеобщего внимания и показать свои вокальные данные, что, стоит признать, ей отлично удалось.