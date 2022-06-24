Отправила детей с семьей бывшего: Муцениеце покаялась на всю страну

Агата Муцениеце объяснила, почему отправила своих наследников отдыхать вместе с Павлом Прилучным. Знаменитость разоткровенничалась в своих социальных сетях.

В середине июня популярный артист рассказал в своем блоге, что поехал на каникулы в компании своей возлюбленной Зепюр Брутян и наследников. Пользователи Сети не прошли мимо этой новости и попытались узнать, почему Агата Муцениеце, с которой дети живут после их развода, разрешила бывшему возлюбленному увезти детей с новой пассией. Некоторые даже осудили артистку за настолько халатное отношение к детям.

Как призналась знаменитость, последнее время она очень занята работой. Актриса не только снимается в очередном из своих проектов, но и пытается достроить дом. И именно поэтому решила устроить детям небольшие каникулы, так как не может посвящать им все свое время.