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Отправила детей с семьей бывшего: Муцениеце покаялась на всю страну

24 июня 2022 17:50
Отправила детей с семьей бывшего: Муцениеце покаялась на всю страну

Актриса не стала скрывать правду от своих поклонников.

Агата Муцениеце объяснила, почему отправила своих наследников отдыхать вместе с Павлом Прилучным. Знаменитость разоткровенничалась в своих социальных сетях.

В середине июня популярный артист рассказал в своем блоге, что поехал на каникулы в компании своей возлюбленной Зепюр Брутян и наследников. Пользователи Сети не прошли мимо этой новости и попытались узнать, почему Агата Муцениеце, с которой дети живут после их развода, разрешила бывшему возлюбленному увезти детей с новой пассией. Некоторые даже осудили артистку за настолько халатное отношение к детям.

Как призналась знаменитость, последнее время она очень занята работой. Актриса не только снимается в очередном из своих проектов, но и пытается достроить дом. И именно поэтому решила устроить детям небольшие каникулы, так как не может посвящать им все свое время.

«Понимаете, я работаю. И я благодарна вселенной, что сейчас работаю много», — рассказывает артистка.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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