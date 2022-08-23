Отправил поклонников по «известному» адресу: такого поступка от Миронова не ждал никто
Актер страдал от излишнего внимания к своей персоне.
Андрей Миронов был главной мечтой многих советских девушек, однако этот факт его совсем не радовал. Актеру досаждала любовь фанатов, поэтому однажды дошло до того, что он не смог держать себя в руках.
Актриса Татьяна Догилева, вместе с которой Миронов снялся в фильме «Блондинка за углом», отметила, что поклонники сопровождали актера не только на съемках, но и на гастролях. Кроме того, целые толпы собирались на каждый спектакль артиста в Театре сатиры, а ведь достать билет в те годы было не так-то просто.
Миронова все это возмущало до глубины души: актер не раз задавался вопросом о том, как его преданные фанаты попадают в прославленный театр. В результате артист не сдержался и отправил своих поклонников по «известному» адресу.
По словам Татьяны Анатольевны, однажды к ней в Ленком явилась группа парней и девушек. Выяснилось, что изначально они пришли к Миронову, но актер тут же их прогнал. «Чего вы все ходите сюда, шли бы в другое место! Вон к Догилевой сходите», — процитировала звезду актриса в беседе с журналом «Нация».