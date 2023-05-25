Отошедшая от светской жизни Кабаева выбрала для досуга странное место: вот где ее обнаружили

Пока другие прославившиеся на широких экранах спортсменки блистают в открытых нарядах на красных дорожках и светских раутах, Алина Кабаева для досуга выбирает гораздо более интересные и порой непонятные бомонду места.

Прессе стало известно, что гимнастка посетила средневековый храм Дмитрия Солунского. Но не с праздной или экскурсионной целью. Оказывается, фонд Кабаевой давно и плодотворно помогает в работах по восстановлению храма.

Спортсменка поделилась тем, как пришла к такому решению. Оказывается, пять лет назад она приезжала на территорию церкви как простая туристка. Архитектура и само место запали ей в душу, тогда и было решено всеми силами помогать в восстановлении.

В благодарность Алине Кабаевой преподнесли икону великомученика Димитрия Солунского. Во имя этого святого и была изначально освящена церковь. Ценный презент тронул сердце прославленной спортсменки, и она эмоционально выразила слова благодарности, которые были опубликованы в Telegram-канале «Небесная грация ».