Отощала до ужаса: фото похудевшей ради роли в фильме Высоцкой пугают

Юлия Высоцкая прославилась не только как телеведущая, но и как талантливая актриса. Она снимается преимущественно у своего супруга Андрея Кончаловского и, как оказалось, нередко готова к неожиданным преображениям для ролей.

Так, в картине «Рай» знаменитость предстает в образе аристократки Ольги, которую арестовали нацисты. После расследлования ее отправляют в концлагерь, где у нее начинается совершенно иная жизнь.

Для того, чтобы правдоподобно сыграть узницу концлагеря Высоцкая решилась на кардинальные перемены. Она сбрила свои волосы и похудела на 10 килограммов.

«В концлагере нужно быть худым, соответствовать идее, истории. Волосы, конечно, жалко, но они, к счастью, отрастают», — рассказывала артистка в беседе с журналистами.

Помимо этого, Кончаловский заставлял жену несколько дней подряд исповедоваться по три часа подряд, чтобы она якобы лучше вошла в роль.

В итоге старания Высоцкой не прошли даром. И картина, и исполнительница главной роли получили множество наград как в России, так и за рубежом.