Оторви и выбрось: дочь Орбакайте шокирует дерзкой выходкой

Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдия нередко появляется в социальных сетях знаменитой матери. В публикациях девочка всегда предстает послушной и вежливой, однако, как оказалось, ее характер не соответствует публичному образу.

Так, в одной из недавних записей Клавдия показала свой характер. В кадре она позирует с высунутым языком и ясно дает понять матери, что устала от бесконечных съемок и постоянного внимания.

Кадр певица подписала лаконичным словом «Любовь» на португальском языке. Но поклонники были шокированы поведением 11-летней девочки. Обсуждая кадр, они сразу же вспомнили интервью Орбакайте, где та признавалась, какой сложной растет ее дочь. По словам певицы, Клавдия отличается взбалмошным характером и всегда старалась общаться с родителями на равных, чем шокировала и их самих, и близких.