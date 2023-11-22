Оторвался по полной: Костомаров отличился на дне рождения Ковальчук (фото)

Роман Костомаров после выписки из больницы активно занят восстановлением своего здоровья. Фигурист уделяет немало времени тренировкам и терапии, а поклонники внимательно следят за его результатами. И не так давно мужчина приятно удивил своих фанатов: он стал гостем празднования дня рождения Юлии Ковальчук.

Звезды познакомились еще во время работы над шоу «Ледниковый период. Сказочное продолжение» около 10 лет назад и с тех пор продолжают общение. Поэтому Костомаров решил не пропускать праздник, стараясь ни в чем себе не отказывать.

Судя по видео, фигурист активно танцевал вместе с другими гостями и виновницей торжества. Костомаров наслаждался праздником, чем приятно удивил фанатов и всех собравшихся. Как отметила публика, спортсмен своим примером доказывает, что нет ничего невозможного, даже с таким несчастьем можно справиться при поддержке близких.