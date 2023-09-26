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«Оторвал мои руки»: Лещенко уничтожил карьеру известной на весь СССР пианистки

26 сентября 2023 13:00
«Оторвал мои руки»: Лещенко уничтожил карьеру известной на весь СССР пианистки

Разочарование обернулось неожиданными перспективами.

Путь молодого артиста сложен и тернист. Приходится вновь и вновь ошибаться, падать, чтобы найти формулу успеха. Или же, наоборот, уйти в тень, отчаявшись покорить звездный олимп. Начинающим исполнителям так важно получить совет от маститых коллег: порой мудрые слова могут привести к новому витку в карьере.

Марина Хлебникова получила хорошее образование в Российской академии музыки имени Гнесиных. Певица прекрасно владела фортепиано и в начале творческого пути выступала на сцене, самостоятельно себе аккомпанируя. Однако все изменил едкий комментарий ее преподавателя Льва Лещеко.

Мэтр посоветовал оставить подопечной клавиши и петь, забыв о музыкальном сопровождении.

«Он меня поставил у микрофона, оторвал мои руки, чтобы я почувствовала зал», — поведала певица в эфире радиостанции «Милицейская волна».

«Оторвал мои руки»: Лещенко уничтожил карьеру известной на весь СССР пианистки
Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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