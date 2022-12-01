Оторопь берет: звезду «Дня рождения Буржуя» после психиатрической клиники не узнать

Для актера Валерия Николаева этот год выдался непростым. В феврале он попал за решетку, так как снова был пойман за рулем в нетрезвом виде. В СИЗО он умудрился подраться с однокамерником. После этого врачам звезда «Дня рождения Буржуя» пожаловался на сильные ожоги. Но таких травм медики у него не обнаружили и отправили его в психиатрическую клинику. Там у Николаева диагностировали биполярное расстройство и оставили на лечение.

На днях после долгого восстановления он снова появился на публике. 57-летний актер принял участие в шоу «Звезды сошлись». И поклонники едва узнали Валерия. Он появился в студии в простой белой футболке и темных брюках. Пользователи Сети обратили внимание, что Николаев выглядит старше своих лет и кажется уставшим, а седина в бороде, морщины на лбу и мешки под глазами только усиливают это впечатление.

В программе он рассказал, как однажды чуть не стал жертвой аферистов. Мошенники хотели угрозами заставить его отдать им трехкомнатную квартиру в столице. К счастью, актер не растерялся и не дал себя запугать.