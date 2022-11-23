Оторопь берет: звезда фильма «В бой идут одни "старики"» стал режиссером собственных похорон

Актер намеревался встать из гроба и уйти, если что-то пойдет не так.

Жизнь Леонида Быкова оборвалась внезапно. Актер погиб летом 1979 года в автокатастрофе, совершив столкновение с грузовиком на трассе. Трагедия стала неожиданностью для всех, кроме самого артиста.

О том, что Леонид Федорович предчувствовал свою скорую смерть, говорит один факт. Быков отправил письмо одному из друзей, в котором подробно описал, как именно должны пройти его похороны.

Звезда фильма «В бой идут одни „старики“» не хотел никаких почестей, оркестров и высокопарных речей над своим гробом. Все это он считал цирком. Артисту было достаточно, чтобы кто-то из присутствующих сказал всего одно слово: «Прощай». При этом Быков предупредил, что если приятели ослушаются его, то он наглым образом «встанет и уйдет».

Также актер хотел, чтобы его близкие, коллеги и друзья как следует «дерболызнули» и прозвучала «Смуглянка». Не без иронии он уточнил, что является режиссером не по профессии, а по призванию. «Даже свои похороны режиссирую», — удивился сам себе артист в том самом письме. Любопытно, что именно по сценарию Быкова его в итоге и похоронили.