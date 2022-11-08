Оторопь берет: зрителям показали советскую героиню с идеальной внешностью

За долгие годы режиссеры подарили зрителям десятки ярких женских образов, их воплотили на экранах лучшие актрисы. Поклонники признавались в любви Наталье Варлей, Ирине Розановой, Любови Полищук и другим. При этом многие пытались понять, как же должна выглядеть идеальная героиня советского фильма, олицетворяющая сразу всех любимых героинь.

За основу энтузиасты взяли образ Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи»: тонкая талия, широкий бюст и массивная юбка, а завершает наряд белоснежная меховая муфта. Прическу же позаимствовали у Варлей из «Кавказской пленницы», так как каре с густой челкой не выходило из моды долгие годы.

Глаза идеальной героине достались от Ларисы Гузеевой, которая покорила поклонников в фильме «Жестокий романс». Ее светлый и бездонный взгляд сразил отечественных мужчин и стал визитной карточкой актрисы. Губы и нос художники позаимствовали у Александры Яковлевой, которая блистала в сказке «Чародеи».

Однако, несмотря на все старания художников, зрители не остались в восторге от экспериментов. По их мнению, в результате они увидели обычную куклу, которая отличается своей неестественностью и вовсе не похожа на любимых героинь.