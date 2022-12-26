Оторопь берет: за что Муравьева возненавидела «Самую обаятельную и привлекательную»

Образ Нади Клюевой из комедии «Самая обаятельная и привлекательная» стал одним из самых знаковых в карьере Ирины Муравьевой. Эта роль создавалась специально для нее, но сначала актриса отклонила предложение режиссера.

К этому времени уже вышли картины «Карнавал» и «Москва слезам не верит» с участием харизматичной артистки. Эти фильмы сделали ее всесоюзной звездой, но сама Муравьева мечтала о серьезной драматической роли в авторском кино. Когда она прочла сценарий «Самой обаятельной...», то сразу же отказалась от участия в проекте. Муравьевой совершенно не хотелось перевоплощаться в посредственную дурнушку, да еще и сотрудницу какого-то научного центра.

Но режиссер Геральд Бежанов не был готов к поражению. Он буквально брал актрису измором — поджидал после спектаклей, караулил ее возле театра, воздействовал на мужа Муравьевой.

В итоге директор картины Галина Белинская убедила артистку сыграть Надю Клюеву. Однако сама Муравьева увидела фильм лишь спустя годы, да и то случайно. Несмотря на то, что актриса не была в восторге от своей героини, сама комедия ей понравилась.