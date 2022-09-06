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Киноафиша Статьи Оторопь берет: вы ужаснетесь, увидев «вечную Барби» Памелу Андерсон сейчас

Оторопь берет: вы ужаснетесь, увидев «вечную Барби» Памелу Андерсон сейчас

6 сентября 2022 06:00
Оторопь берет: вы ужаснетесь, увидев «вечную Барби» Памелу Андерсон сейчас

Внешность звезды вызвала жаркие споры.

Памела Андерсон не желает расставаться со званием главного секс-символа Америки. Актриса, прославившаяся благодаря сериалу «Спасатели Малибу», изо всех сил пытается оставаться «вечной Барби». Вот только дается ей это все хуже и хуже.

Недавно в Сеть слили новые фотографии знаменитости, когда-то сводившей мужчин с ума. Андерсон, которая по-прежнему верна любимому блонду, для выхода в свет распустила свои волосы и сделала объемную укладку. Звезда надела платье с пикантным вырезом, продемонстрировав тем самым свои стройные ноги.

Оторопь берет: вы ужаснетесь, увидев «вечную Барби» Памелу Андерсон сейчас

Однако от глаз поклонников не укрылись и изъяны некогда идеальной актрисы. Многие ужаснулись, увидев, как изменилась с годами Андерсон. Интернет-пользователи тут же принялись обсуждать, пора ли артистке обращаться за помощью к пластическому хирургу, чтобы вернуть себе былое очарование. Были и такие, кто, напротив, похвалил знаменитость за то, что та решила стареть естественно.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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