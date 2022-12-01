Оторопь берет: во что превратилась очаровательная малышка Хани Бу-Бу (фото)

Звезда так и не смогла справиться со своей главной проблемой.

В 2011 году Алана Томпсон стала главной звездой детского американского конкурса красоты Toddlers & Tiaras. Каждое появление на сцене шестилетней девочки производило фурор. Она покоряла всех не только своей очаровательной и кукольной внешностью, но и умением устанавливать контакт со зрительным залом.

Несмотря на свой лишний вес, юная звезда одержала победу в состязании, после чего начала выпускать собственное шоу, получившее название «А вот и Хани Бу-Бу». Именно так звучало ласковое прозвище маленькой красавицы.

Проект, рассказывающий о жизни семьи Аланы, стал невероятно популярным. Правда, впоследствии программа была закрыта, поскольку выяснилось, что друг матери знаменитости Джун Шеннон, которая также участвовала в съемках, был осужден за растление малолетних.

Время шло, а вместе с ним Томпсон обзаводилась все большим количеством лишних кило. Мать девочки, которая и сама страдала ожирением и весила 208 кило, потакала любым ее запросам в еде, что привело к ужасным последствиям. Был период, когда при росте в 137 см Алана весила 60 килограммов.

В этом году Томпсон закончила школу. Она решила оставить свое телевизионное прошлое и посвятить себя медицине. Алана планирует стать медсестрой, чтобы в будущем работать с новорожденными, и лишь раздражается, когда ее называют Хани Бу-Бу. Стоит признать, что от той очаровательной малышки действительно не осталось и следа: сегодня вид звезды, которой так и не удалось побороть лишний вес, вызывает у публики оторопь.