Оторопь берет: советская модель довела ведущего «Модного приговора» до истерики

В начале 80-х на советские экраны вышел научно-фантастический фильм «Через тернии к звездам». Роль иноземной девушки Нийи исполнила манекенщица Елена Метелкина. Ее выбрали благодаря своеобразной внешности — уникальные черты лица и большие выразительные глаза обеспечили модели роль инопланетянки. К сожалению, Нийя стала ее «лебединой песней», ведь вскоре кинокарьера Елены закончилась.

Метелкина вернулась в модельный бизнес, где была довольно востребованной. Однако и здесь не все складывалось гладко. Однажды Елену «забраковал» модельер Вячеслав Зайцев. Девушка категорически ему не понравилась — ни внешность, ни походка, ни позы, ни подача. Их рабочие отношения не сложились.

Позднее Метелкина и Зайцев встретились снова. Актриса пришла на его шоу «Модный приговор», чтобы преобразиться. Вячеслав на этот раз был весьма дружелюбен с ней и превратил неприметную «серую мышь» в роскошную даму.

За всю свою жизнь Метелкина сменила множество профессий. Она работала секретарем, продавцом обуви и даже уборщицей. Сегодня Елена — менеджер образовательного центра в Москве.