Оторопь берет: Сергей Зверев застраховал часть своего тела на баснословную сумму

Карьера певцов на прямую зависит от их вокальных данных. Поэтому они стараются как можно раньше застраховать свой голос. Однако не только музыкальные исполнители защищают себя таким образом.

Уже в середине нулевых стилист и парикмахер Сергей Зверев понимал, что любой несчастный случай может стоить ему карьеры. Поэтому он решил обезопасить себя и застраховал руки. С их помощью мужчина творит и создает невероятные прически. Но материальную ценность конечностей было трудно определить.

Впрочем, скандальный шоумен посчитал, что эта часть его тела стоит один миллион долларов. Эта баснословная сумма шокирует поклонников знаменитости по сей день, поскольку многие не понимают, какую ценность представляют руки для эпатажного стилиста. А сам Зверев признавался, что страховка дает ему ощущение безопасности, поэтому он может спокойно творить и дальше строить карьеру.