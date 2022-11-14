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Оторопь берет: правду о бесстыжем поступке Куравлева раскрыли спустя много лет

14 ноября 2022 13:10
Оторопь берет: правду о бесстыжем поступке Куравлева раскрыли спустя много лет

Актер не на шутку напугал своих сокурсниц.

Леонид Куравлев мог похвастаться не только потрясающим актерским талантом. У звезды экрана было отменное чувство юмора, правда, из-за него окружающим порой приходилось непросто.

Особенно доставалось сокурсникам артиста во ВГИКе, откуда его чуть было не исключили из-за дефекта речи. Правду о проделках Леонида Вячеславовича спустя много лет раскрыла Татьяна Бестаева.

Актриса призналась, что Куравлев постоянно разыгрывал ее и других студентов. По уверению артистки, ее коллега по цеху мог прийти на учебу с перевязанным глазом или на якобы негнущейся ноге. Но подобные шутки были вполне безобидны на фоне одной выходки знаменитости.

Однажды перед летними каникулами Куравлев объявил всем о том, что он еще девственник. Осенью же артист огорошил сокурсниц новым признанием.

«Девочки, все! Я уже не девственник... Хотите, покажу?» — вспомнила слова Куравлева актриса, уточнив при этом, что он начал делать вид, будто собирается избавиться от своих брюк.

«Все, конечно, визжать стали», — цитирует Бестаеву «Экспресс газета».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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