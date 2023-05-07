Оторопь берет: посмотрите, что сотворила с собой эта красотка (честное фото)

Важным параметром успеха для любой модели является высокий рост. Но немка Терезия Фишер решила возвести это понятие в абсолют.

Ради длинных ног и возможности пробиться на показы именитых дизайнеров красавица отважилась на сложную и болезненную операцию. Хирурги сломали ее кости, а затем вставили в них специальные телескопические штыри. На протяжении долгого времени врачи по миллиметру раздвигали всю конструкцию и тем самым увеличивали конечности.

В итоге рост Терезии изменился со 168 до 182 сантиметров. И за такое преображение она заплатила 160 тысяч долларов, что составляет больше 12 миллионов рублей. Тем не менее конечный результат операции понравился лишь единицам. Ноги модели смотрятся непропорционально большими по сравнению со всем ее телом. К тому же красавица предпочитает носить высокие каблуки, из-за чего выглядит несуразно и вряд ли будет гармонично смотреться на подиуме.