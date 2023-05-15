Оторопь берет: куда пропала звезда советского телевидения Светлана Моргунова

Легендарная ведущая Светлана Моргунова уже давно исчезла с экранов. Диктор ведет отшельнический образ жизни и отказывается общаться с прессой. Но недавно Моргунова сделала исключение и появилась в ток-шоу Андрея Малахова.

Светлана Михайловна пережила инсульт, последствия которого дают о себе знать. 83-летняя Моргунова с трудом передвигается и не может толком разговаривать. На нее невозможно смотреть без слез — ведущая превратилась в осунувшуюся морщинистую старушку в парике. От той цветущей женщины, какой ее запомнили зрители, уже ничего не осталось.

На долю Моргуновой выпало страшное несчастье. В 2020 году погиб ее единственный сын Максим. Ведущая до сих пор не смогла оправиться после трагедии. Ходили неприятные слухи, что она страдает деменцией и алкоголизмом.

«Да, она прекратила появляться на публике. Но это не дает никому права наговаривать на нее», — сказал продюсер Феликс Абраамян журналистам портала Prozvezd.

Он часто общается с Моргуновой и поддерживает ее.