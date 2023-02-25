Оторопь берет: как выглядит актриса, озвучившая Гаечку из мультика «Чип и Дейл» и дятла Вуди

Мало кто задумывается о голосах, которыми говорят любимые герои в иностранном кино и мультфильмах. Актер озвучания — такая же сложная и отчасти таинственная профессия, ведь артист все время остается в тени своего героя, за кадром. Тем сильнее удивление, когда смотришь на Наталью Гурзо.

Гаечка из мультика «Чип и Дейл спешат на помощь», Клякса Феникс в «Черном плаще» и Дятел Вуди — на счету актрисы более двух десятков работ как в кино, так и в иностранных телепроектах и анимационных фильмах для детей.

Если внимательно изучить ее фотографии, особенно в молодости, можно найти некоторое сходство с очаровательной светловолосой мышью, которая работает одновременно и пилотом, и механиком, и изобретателем в команде «Спасателей».

С другими известными образами из мультфильмов ситуация ровно противоположная. Глядя на Гурзо — эффектную брюнетку с добрым лицом — даже не верится, что она стала голосом 25-летней зловредной вороны из «Черного плаща».

Тем более уму непостижимо ее перевоплощение в Вуди Вудпекера — гиперактивного дятла, чей смех раздается в голове у каждого при одном упоминании этого персонажа. В этом и заключается талант артиста озвучания.