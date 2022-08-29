Оторопь берет: как сейчас выглядит доставшаяся внучке квартира Гурченко

Семья Людмилы Гурченко снова оказалась в центре скандала. Журналисты одного из федеральных телеканалов нагрянули в гости к внучке актрисы, 38-летней Елене Королевой. Увиденное вызвало у них оторопь: трехкомнатная квартира в центре столицы, которая досталась женщине по наследству, превратилась в неприглядное жилище, больше подходящее для асоциальных элементов.

Снятые кадры продемонстрировали в шоу «Звезды сошлись». Обшарпанные стены в апартаментах напоминают о том, что ремонт здесь не делался годами. Но Королева не поддерживает и обычный порядок: вещи и обувь повсюду свалены в огромные горы, а посуда на кухне кажется немытой уже много месяцев. При этом средняя стоимость такой квартиры на рынке сейчас превышает 30 млн рублей.

Собственница жилплощади уверяет, что ей сейчас не до порядка: она ждет ребенка от возлюбленного, который уже ее бросил. Елена надеется, что в воспитании будущего малыша ей помогут 14-летняя дочь Таисия и отец-пенсионер, которые проживают в квартире вместе с ней.