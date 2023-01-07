Оторопь берет: экранная внучка Хюррем-султан повторила судьбу героини

На волне успеха сериала «Великолепный век» после его окончания на экраны вышел еще один близкий по смыслу проект. В картине «Великолепный век. Империя Кесем» было показано сразу несколько сильных женских персонажей: это и сама Кесем, и Сафие-султан, и Хюмашах. Последняя была очень похожа на свою экранную бабушку Хюррем-султан, будучи такой же смелой и амбициозной. Эту важную роль получила турецкая актриса Вильдан Атасевер. И, как выяснилось, персонаж имел для нее поворотное значение, ведь ее реальная жизнь начала напоминать судьбу героини.

Хюмашах уже была замужем и жила в Египте, когда ее мать Сафие-султан вызвала ее в столицу. Девушка с радостью приняла предложение, так как хотела сбежать от нелюбимого мужа. Вскоре она стала вдовой и вновь отправилась под венец, всего у нее было три брака. Но главным для Хюмашах была не семья, а власть, к которой она стремилась, сообщает «Домашний ».

Такой же целеустремленностью отличается и сыгравшая ее Атасевер. Актрисе тоже не сразу повезло в личной жизни: первый брак продержался 6 лет, второй был еще короче. Сейчас она замужем в третий раз. Но на первом месте для нее пока работа. Единственное, что отличает 41-летнюю Вильдан от своей героини, — это отсутствие потомства. Актриса не спешит с пополнением, тогда как Хюмашах оставила после себя десять наследников.