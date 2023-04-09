Оторопь берет: что стало с девочкой, которую принцесса Диана назвала своей дочерью

Сегодня все уже позабыли о том, что когда-то у принцессы Дианы в Индии была названная дочь. Девочку звали Аванти Редди, и в 1992 года она стала мировой знаменитостью благодаря леди Ди.

Фото, где малышка, облаченная в национальный костюм, сидит на коленях у принцессы, облетело всю планету. Снимок сделали во время визита Дианы в Индию. Она посетила школу в одном из городов, где девочка исполнила народный танец. Аванти так понравилась Диане, что принцесса усадила ее на колени и произнесла: «Теперь ты моя доченька».

Спустя годы Редди вспоминала, какой доброжелательной и заботливой была в тот момент принцесса. По ее словам, леди Ди вела себя с ней как мать. Их общение продолжилось и после отъезда принцессы. Они несколько лет переписывались и даже планировали снова увидеться, но этому помешала смерть Дианы за день до их встречи.

Это стало ударом для Аванти. Но на этом ее потери не закончились. В 2017 году Редди схоронила свою маленькую дочь, после чего посвятила себя карьере. А ту памятную фотографию с Дианой она хранит до сих пор как семейную реликвию.