Оторопь берет: что общего у стареющей Мадонны и Карла III

Певица Мадонна всерьез озадачила пользователей Сети. Многие из них отметили, что у артистки есть сходство с королем Великобритании Карлом III. То, что объединяет певицу и монарха, может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

В своих социальных сетях звезда выложила видеоряд из фото, на одном из которых в кадр попали ее пальцы. Тогда-то некоторые подписчики и подумали, что где-то они это уже видели. Дело в том, что совсем недавно в СМИ говорили о пальцах Карла III, которые своим внешним видом напоминают толстые сардельки. Дошло до того, что в Великобритании выпустили сосиски под названием «Пальцы Чарльза. Королевский размер».

Теперь интернет-пользователи пишут, что заметно постаревшую Мадонну может настичь та же участь. «Пальчики, конечно, не для пианиста», «Мадонна и ее сарделечки. У нее та же беда с пальцами, что и у Карла III?» — гласят комментарии в Сети.