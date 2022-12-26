Оторопь берет: что навсегда связало Фросю Бурлакову и ту самую тетю Асю из рекламы

Екатерина Савинова стала звездой после выхода на экраны фильма «Приходите завтра...», в котором она предстала в образе Фроси Бурлаковой. Артистке прочили блестящее будущее, но из-за тяжелой болезни ее карьера потерпела крах.

Выпив парного молока, знаменитость заразилась бруцеллезом и ушла из жизни довольно рано — в 43 года. У актрисы остался муж, режиссер Евгений Ташков, и сын Андрей, которому на тот момент было всего 13 лет.

После смерти возлюбленной популярный сценарист и актер не спешил налаживать личную жизнь. Пусть и не скоро, но в итоге он все же женился во второй раз.

Его законной женой стала актриса Татьяна Васильева, которую зрители помнят по роли тети Аси из популярной в 90-е рекламы отбеливающего средства. Коллеги познакомились на съемках фильма «Уроки французского» и сразу приглянулись друг другу. Артистка смогла заменить Ташкову безвременно скончавшуюся супругу и в 1983 году подарила ему второго сына — Алексея.