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Киноафиша Статьи Оторопь берет: что на самом деле скрывают под гримом рокеры из группы Kiss (фото)

Оторопь берет: что на самом деле скрывают под гримом рокеры из группы Kiss (фото)

20 декабря 2022 13:15
Оторопь берет: что на самом деле скрывают под гримом рокеры из группы Kiss (фото)

Артисты уже давно не те.

В 70-е годы произошел расцвет рок-культуры. Эпоха подарила миру плеяду ярчайших музыкантов, которых обожают до сих пор. Среди них и легендарные Kiss, превратившие свой непревзойденный стиль в своеобразный культ.

Эпатажных рокеров невозможно представить без тонны косметики, цепей, обтягивающих провокационных нарядов и громадных сапог на платформе. Еще на заре своей карьеры они понимали, что одного таланта мало для настоящего прорыва, поэтому решили пойти на столь радикальные меры. И Kiss «выстрелили», прогремев на весь мир.

Но в начале 80-х их популярность пошла на спад, и ребята решились на отчаянный трюк — рассекретить свои лица. Несколько лет они выступали без своего фирменного мейка, и это принесло свои плоды: Kiss вернули былые позиции. Публика была в восторге, увидев кумиров в их естестве.

А сегодня музыканты снова выступают в своих привычных разукрашенных образах, хоть им всем уже глубоко за 70 лет. Но если раньше они стремились выделиться на фоне остальных, то теперь их макияж — это, скорее, маскировка возраста. Ведь вряд ли поклонникам захочется видеть своих любимцев, некогда неутомимых молодых парней, постаревшими дедушками.

Оторопь берет: что на самом деле скрывают под гримом рокеры из группы Kiss (фото)
Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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