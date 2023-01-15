Оторопь берет: что любимый народом Евдокимов сказал незадолго до гибели

Михаил Евдокимов прославился на всю страну как талантливый актер, а уже на пике славы решил заняться политикой. Чуть больше года он занимал должность губернатора Алтайского края, но не успел показать свой политический талант, так как его жизнь неожиданно оборвалась в автокатастрофе. При этом о своей гибели артист догадывался заранее.

Дело в том, что Евдокимов старался в первую очередь помогать региону, а не заботиться о собственной выгоде. Он регулярно предлагал инициативы и заботился о своих гражданах, но власти не спешили идти ему навстречу. Артиста не воспринимали всерьез, считая его лишь комиком, а весной 2005 года местные депутаты выразили ему официальное недоверие.

Как оказалось, сам актер был уверен, что лишь официальными обращениями его коллеги не ограничатся, и они обязательно найдут способ, как завершить его политическую карьеру, если он не согласится на их условия. Но Евдокимов, как пишут «Аргументы и факты », не собирался поддаваться.

«Петля вокруг моей шеи затягивается. Пятиться не буду. Все в руках Господа! Меня или взорвут, или отравят», — заявил однажды артист в беседе с близкими.

В итоге предсказания знаменитости сбылись. Утром 7 августа 2005 года он разбился на 319-м километре Чуйского тракта. Многие поклонники до сих пор уверены, что авария была заказным убийством.