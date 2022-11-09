Оторопь берет: что известно о трагической гибели режиссера «Девчат» за границей

Советский режиссер Юрий Чулюкин вошел в историю кинематографа как мастер лирических комедий. Его первой успешной работой в этом направлении стала картина «Неподдающиеся» 1959 года. Через два года состоялась премьера «Девчат»: лента мгновенно получила народное признание. Успех был такой огромный, что повторить его у Чулюкина больше не получилось. В 1966 году вышел фильм «Королевская регата», где главную роль получила супруга режиссера Наталья Кустинская, но популярной картина не стала.

Позже Юрий переключился на военно-исторические и детские ленты. Он много раз бывал за границей, представляя иностранным зрителям советское кино. Из одной такой командировки режиссер домой не вернулся.

День гибели Чулюкина до сих пор окутан тайной. В марте 1987 года он находился на кинофестивале в Мозамбике. Согласно официальной версии, постановщик по неосторожности упал в шахту лифта в отеле. Но коллеги Юрия сообщали, что он повздорил с африканцами, которые приставали к актрисе Ирине Шевчук. Результатом завязавшейся у лифта потасовки и стало падение Чулюкина. Из-за политических соображений детальное расследование смерти постановщика не проводилось, пишет «Новый очаг».