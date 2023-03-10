Отомстил жене за измену: выходка Огурцова из «Разных судеб» не довела до добра

Отношения с красивым и популярным актером являются мечтой многих девушек. Но для Музы Крепкогорской это оказалось не так важно. Она встречалась с мужественным и харизматичным Георгием Юматовым и при этом пыталась найти себе более подходящую кандидатуру на роль жениха.

Девушка изменяла своему избраннику и в итоге ушла от него, закрутив бурный роман с очередным красавцем Сергеем Столяровым. Но для исполнителя роли Огурцова из фильма «Разные судьбы» это предательство стало переломным событием.

Когда Муза вернулась к артисту, он решил отомстить за все, что ему пришлось из-за нее пережить. Георгий сам начал изменять и понял, что на этот раз его раскаявшаяся избранница уже не сможет завязать интрижку на стороне. Поэтому актера еще долгие годы подозревали в неверности. Но, в отличие от других пар, Юматов и Крепкогорская все-таки умудрились сохранить отношения и продолжали весьма своеобразно любить друг друга.