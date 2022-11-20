Отомстил не только Меган Маркл: Карл III готовится «избавиться» от родни

Карл III может лишить принцесс Беатрис и Евгению титулов. Главная причина — репутация их отца принца Эндрю, который не так давно оказался в эпицентре сексуального скандала.

Как утверждают инсайдеры, в ближайшее время новый король Великобритании освободит своих племянниц от королевских привилегий. Якобы он затаил обиду на своего брата из-за скандалов и судебных разбирательств, отбросивших тень на репутацию Букингемского дворца, и не будет так же добр, как его мать Елизавета II, которая оставила своих внучек внутри семьи.

При этом собеседник Fox News отмечает, что не сомневается в предстоящих реформах Карла III. Новый король должен пересмотреть использование титулов и весьма сильно ограничить их использование. Некоторые уверены, что внутри семьи останутся всего несколько человек, среди которых, например, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Однако, когда именно король решится на столь кардинальные перемены, пока неизвестно.

Отметим, что ранее стало известно о планах принца Гарри по выпуску автобиографии. По данным СМИ, внук королевы решил отказаться от наиболее скандальных частей из-за уважения к своей бабушке.