Отняли роль в «Джентльменах удачи»: известного сценариста не спас даже блат

Виктория Токарева известна как сценарист фильма «Джентльмены удачи». Однако с детства она мечтала совсем о другом. Знаменитость верила, что однажды сможет стать актрисой, и такой шанс действительно ей представился.

Во время работы над сценарием для культовой ленты Токарева пошла на хитрость и придумала одну из ролей специально для себя. В одном из эпизодов она должна была воплотить девушку, с которой заигрывают главные герои.

По блату Токарева договорилась о том, что к работе над этой сценой привлекут именно ее. Однако в итоге заветную роль у сценариста украли. В один из съемочных дней ассистент попросила у Виктории меховую шапку, поскольку та идеально подходила для одной из героинь.

Знаменитость отдала головной убор и вместе с тем потеряла возможность засветиться на экране. Впоследствии именно в ее шапке в кадре появилась актриса, которая заняла место Токаревой на съемочной площадке.