Отняли громкое звание: Пугачеву жестко спустили с небес на землю

Алла Пугачева столкнулась лицом к лицу с печальными последствиями ранее принятых ею решений. Певица привыкла, что ей нет равных в российском шоу-бизнесе. Но теперь пришла пора привыкать к новой реальности.

Примадонна отечественной эстрады лишилась своего громкого звания. Иосиф Пригожин жестко опустил звезду с небес на землю. Продюсер указал эмигрировавшей в Израиль знаменитости на ее место. В одном из интервью супруг Валерии заявил, что Пугачева уже давно «не номер один».

Музыкант подчеркнул, что Алла Борисовна на протяжении многих лет не выступает и не выпускает новых песен, поэтому ее творчество утратило свою актуальность. К тому же Иосифа Игоревича не устраивает сам факт подобной «нумерации». По его мнению, выделять кого-либо из артистов некорректно, поскольку все они разные и каждый по-своему хорош.