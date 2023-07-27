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Киноафиша Статьи Отняла чужую славу: советская актриса обвинила Гурченко во всех грехах

Отняла чужую славу: советская актриса обвинила Гурченко во всех грехах

27 июля 2023 07:30
Отняла чужую славу: советская актриса обвинила Гурченко во всех грехах

Пронесла обиду на кинодиву сквозь годы.

Людмила Гурченко никогда не страдала от излишней скромности и комплексов. Ее уверенности и умению себя преподносить всегда завидовали многие актеры. Среди них оказалась Людмила Аринина, которой в карьере долго не везло, в отличие от звезды «Карнавальной ночи».

Артистка начала сниматься в кино уже в зрелом возрасте. Первую роль в фильме Аринина заполучила, когда ей было за 40. До этого она играла в провинциальных театрах.

Рассказывая о причинах «позднего старта», актриса почему-то припоминала Гурченко. По ее словам, Людмилу Марковну с детства учили проявлять себя, выдвигаться и показывать таланты. Арининой же говорили противоположное и постоянно ее одергивали со словами: «Людочка, это нескромно. Людочка, так нельзя». Судя по всему, успех Гурченко долгие годы не давал ей покоя, словно кинодива специально отняла у нее часть славы.

Впрочем, Людмиле Михайловне удалось отчасти наверстать упущенное. Актриса быстро прославилась благодаря ролям одиноких женщин со сложной судьбой. Аринину можно увидеть в картинах «Гостья из будущего», «Отцы и деды», «Строговы», «Копилка» и в других.

Отняла чужую славу: советская актриса обвинила Гурченко во всех грехах
Фото: кадр из фильма «Копилка» (1980), Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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