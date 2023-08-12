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Относился как к родной: приемная дочь Абдулова выросла красавицей

12 августа 2023 15:15
Относился как к родной: приемная дочь Абдулова выросла красавицей

Стала успешной актрисой.

В браке с Бойко Гюровым Ирина Алферова родила дочь Ксению. Но воспитывал девочку не родной отец, а второй муж артистки — Александр Абдулов.

Звезда экрана была увлечена своей карьерой и не уделяла наследнице много времени. Нянчился с девочкой именно Абдулов. И всегда относился к ней как к родной.

В новом интервью дочь Алферовой призналась, что актер всегда смотрел на нее по-особенному.

«Я всегда видела себя в его глазах», — подметила Ксения в беседе с порталом «Аргументы и факты».

Она уточнила, что Абдулов подарил ей осознание того, что «она прекрасна». И действительно, стоит признать, что приемная дочь артиста выросла настоящей красавицей.

В ее лице прослеживаются черты звездной матери, которая на пике своей популярности считалась одной из самых привлекательных актрис отечественного кино. Неудивительно, что Ксения пошла по стопам матери и стала артисткой.

Относился как к родной: приемная дочь Абдулова выросла красавицей
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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